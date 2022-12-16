Снегурочка или кощеева принцесса: в театре «Русская песня» покажут седьмые «Бабкины сказки»

17 декабря в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной состоится премьера новогоднего представления «Бабкины сказки». Причем это не просто спектакль, а целая франшиза, как «Елки». В этом году зрителям покажут уже седьмую часть.

По сюжету Новый год оказался под угрозой срыва — перед самым праздником Кощей Бессмертный похитил Снегурочку и подсунул Деду Морозу одну из своих принцесс. Спасти положение вызываются лесные обитатели, от которых зависит судьба не только Снегурочки, но всего праздника.

Музыкальной основой спектакля станут живые вокальные номера в исполнении солистов фолк-рок-группы «После 11», ансамблей «Русская песня» и «Славяне» под аккомпанемент народных инструментов: гармошки, свирели, жалейки и прочих. В театре считают, что маленькие зрители обязаны познакомиться с удивительной народной музыкой в самом раннем детстве.