«Это наше все»: в Театре на Бронной поставили «Без вины виноватых» с Олесей Железняк

20 декабря Театр на Бронной представит премьеру по Островскому «Без вины виноватые». Это история о непростой судьбе сильной женщины, сумевшей пережить потерю ребенка и возродиться, достигнув больших высот в профессии. Пьеса полна психологизма, в центре внимания - внутренний мир героини.

«Каждый раз работая над текстами Островского, я получаю невероятное, почти физиологическое удовольствие, — говорит режиссер постановки Роман Самгин. — Потому что эти пьесы, как говорится, — наше все. В них и парадоксальное мерцание жизни, и ее принятие, и русский хаос, и русский космос, и специфическая русская хтонь. А «Без вины виноватые» — и вовсе особенная пьеса. Это удивительно человечная сказка с хорошим концом в наше не особо человечное время. Мы наслаждались, работая над ней, и вам желаем того же».

В спектакле заняты: Лина Веселкина, Олеся Железняк, Елизавета Базыкина, Михаил Полицеймако, Вера Майорова, Дмитрий Цурский, Наталья Щукина и другие актеры театра.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ближайшие показы запланированы на 20 и 21 декабря, 10, 16 и 23 января.