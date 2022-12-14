«Современник» приглашает согреться на зимнем спектакле «Не один дома»

17 декабря в «Современнике» пройдет премьера спектакля 12+ «Зимний вечер. Не один дома». Авторы постановки говорят, что она «про чудо, любовь, взросление и о том, что такое хюгге».

«Говорят, детям всегда удается быть там, где они хотят. Но ребенок есть в каждом взрослом — надо лишь его отыскать. И это случится, когда вы услышите знакомые с детства новогодние песни, узнаете тексты любимых авторов, почувствуете тепло, уют и присутствие близких людей рядом. Согреемся в «Современнике» вместе?» - говорится в аннотации спектакля.

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