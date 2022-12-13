Кто съел Зайца? В РАМТе поставили «Зверский детектив» Анны Старобинец

16 декабря в РАМТе состоится премьера спектакля «Зверский детектив» по одноименной повести писательницы Анны Старобинец.
По сюжету, кто-то в современном лесу нарушил закон о вегетарианстве. Погиб Заяц. Кто виноват? И Ежу понятно, что Волк. Но два детектива, что взялись за дело, сомневаются в таком очевидном исходе.
Молодой режиссер Ирина Васильева, сохраняя детективную интригу для детей, делает акцент на делах семейных и поднимает совсем недетские вопросы «на вырост».
«Дальний лес - не просто место действия. Это большая семья, в которой происходит предательство, - говорит она. - Для нас важно не сводить историю к примиряющему финалу «для детишек», а прояснить важные взрослые смыслы. Как, однажды потеряв внимание и доверие семьи, не остаться одному навсегда?»
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В постановке заняты Алексей Мишаков, Владимир Зоммерфельд, Алексей Бобров, Иван Забелин и другие актеры театра.
Ближайшие показы намечены на 16 и 23 декабря, 19 и 31 января, 9 и 17 февраля.