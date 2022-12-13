Кто съел Зайца? В РАМТе поставили «Зверский детектив» Анны Старобинец

16 декабря в РАМТе состоится премьера спектакля «Зверский детектив» по одноименной повести писательницы Анны Старобинец.

По сюжету, кто-то в современном лесу нарушил закон о вегетарианстве. Погиб Заяц. Кто виноват? И Ежу понятно, что Волк. Но два детектива, что взялись за дело, сомневаются в таком очевидном исходе.

Молодой режиссер Ирина Васильева, сохраняя детективную интригу для детей, делает акцент на делах семейных и поднимает совсем недетские вопросы «на вырост».