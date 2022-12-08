Лиза Арзамасова сыграет Золушку поколения кинокомиксов

Актриса Лиза Арзамасова пригласила поклонников на новый семейный спектакль «Золушка» во МХАТ имени Горького, премьера которого состоится 9 декабря.

Режиссер Вячеслав Стародубцев (на видео) решил поделиться с юными зрителями тем, что любит сам. Не нарушая сюжета любимой сказки, он наполнил ее грезами своего детства. С помощью новейших технологий добрая Фея откроет перед Золушкой космический мир зазеркалья, где дерзкая пацанка и замарашка превратится в прекрасную трепетную девушку и наденет лучший в мире наряд.

Старомодную карету сменит агрегат покруче. А в невероятном королевском дворце Золушку будет преследовать необычный персонаж — Убегающее время. Фэнтезийный мир расширит свои границы и полностью захватит внимание современных мальчишек и девчонок, привыкших к фантастическим киновселенным из комиксов.