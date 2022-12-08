Лиза Арзамасова сыграет Золушку поколения кинокомиксов

Актриса Лиза Арзамасова пригласила поклонников на новый семейный спектакль «Золушка» во МХАТ имени Горького, премьера которого состоится 9 декабря.
Режиссер Вячеслав Стародубцев (на видео) решил поделиться с юными зрителями тем, что любит сам. Не нарушая сюжета любимой сказки, он наполнил ее грезами своего детства. С помощью новейших технологий добрая Фея откроет перед Золушкой космический мир зазеркалья, где дерзкая пацанка и замарашка превратится в прекрасную трепетную девушку и наденет лучший в мире наряд.
Старомодную карету сменит агрегат покруче. А в невероятном королевском дворце Золушку будет преследовать необычный персонаж — Убегающее время. Фэнтезийный мир расширит свои границы и полностью захватит внимание современных мальчишек и девчонок, привыкших к фантастическим киновселенным из комиксов.
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Арзамасова, конечно же, играет Золушку. Вместе с ней в постановке заняты Ольга Хохлова, Ирина Линдт, Сергей Кисличенко, Алексей Бирюков и Николай Федоров.
Спектакль покажут 9, 10, 11, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря, а также 6 и 7 января.