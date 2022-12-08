«Сродни походу к психологу»: в Театре на Таганке поставили мюзикл о любви для пары актеров

29 декабря в Театре на Таганке состоится премьера камерного мюзикла «Не Любовь 5728». Режиссер Алексей Франдетти поставил фантазию о том, что Онегин и Татьяна встретились в XXI веке и поженились.

По сюжету, король кутежа бросает свои прежние дела и выбирает тихую размеренную жизнь в объятиях супруги. Он – молодой писатель, она – начинающая актриса. Они без ума друг от друга и хотят жить вместе до конца своих дней. Но могут ли совсем не похожие друг на друга люди рассчитывать на совместный «хэппи энд»?