«Сродни походу к психологу»: в Театре на Таганке поставили мюзикл о любви для пары актеров

29 декабря в Театре на Таганке состоится премьера камерного мюзикла «Не Любовь 5728». Режиссер Алексей Франдетти поставил фантазию о том, что Онегин и Татьяна встретились в XXI веке и поженились.
По сюжету, король кутежа бросает свои прежние дела и выбирает тихую размеренную жизнь в объятиях супруги. Он – молодой писатель, она – начинающая актриса. Они без ума друг от друга и хотят жить вместе до конца своих дней. Но могут ли совсем не похожие друг на друга люди рассчитывать на совместный «хэппи энд»?
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Первые показы мюзикла «Не Любовь 5728» запланированы на 29 и 30 декабря.
Новый мюзикл – это попытка понять, почему даже самые идеальные отношения заканчиваются. История на два голоса, в которой у каждого партнера есть возможность высказаться, а у зрителя - посмотреть на себя со стороны.
«Один за другим сегодняшние молодые пары распадаются. Мой первый брак не был исключением. Этот спектакль очень личный, очень больной, очень любимый, - говорит Франдетти. - Это сродни походу к психологу, откровенному разговору о выстраивании отношений, о том, как сберечь любовь, о том, что долгосрочные отношения – это работа. Только в отличии от похода к врачу, наш спектакль полон музыки, театральной магии и сценографической красоты. Пожалуй, подобного спектакля, нет на отечественной сцене».
Влюбленных героев сыграют Павел Левкин и Наталья Инькова, ранее номинированные на «Золотую маску» за работу в другом спектакле Франдетти «Онегин».