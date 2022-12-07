Цены на «Щелкунчика» в Большой театр прорвали все барьеры

Фото: Википедия

Фото: Википедия

Перекупщики ни в чем себе не отказывают.

Цены на новогоднюю постановку «Щелкунчик» в Большой театр снова бьют все рекорды. Традиционно, сходить на праздничную постановку в главный театр страны можно по цене отдыха на Мальдивах.

И если еще в прошлом году стоимость билетов равнялась 40 тысячам рублей, но в 2022-м перекупщики просят 150 тысяч.

Фото: соцсети

А вот на сайте Большого театра стоимость билета на спектакль «Щелкунчик» на 2 января 2023 года составляет от 6500 рублей. Так что покупайте исключительно там.

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