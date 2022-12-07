Цены на «Щелкунчика» в Большой театр прорвали все барьеры

Цены на новогоднюю постановку «Щелкунчик» в Большой театр снова бьют все рекорды. Традиционно, сходить на праздничную постановку в главный театр страны можно по цене отдыха на Мальдивах.

И если еще в прошлом году стоимость билетов равнялась 40 тысячам рублей, но в 2022-м перекупщики просят 150 тысяч.