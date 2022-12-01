«Ла-Ла Ленд» с песнями группы «Секрет»: в Москве стартует мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

В Московском дворце молодежи громкая премьера — мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» — история о молодежной любви, сдобренная хитами 80-х от группы «Секрет».
Создатели постановки говорят, что это Mamma Mia! и «Ла-Ла Ленд», но только на отечественный лад. Компания, ранее выпустившая в Москве популярные «Шахматы» и другие мировые мюзиклы, придумала собственный оригинальный спектакль.
В его основе — захватывающая история молодых и пылких романтиков, живущих в Ленинграде 80-х годов. Смелая мода и дух свободы, неформалы и фарцовщики, любовь и предчувствие больших перемен на фоне белых ночей, разводных мостов, покатых крыш и живописных дворов.
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Зрителям обещают живой звук, незабываемые хиты группы «Секрет», потрясающий сюжет, зрелищность и масштаб. Известно, что к яркой труппе молодых актеров присоединилась и певица Анастасия Стоцкая.
Первые показы пройдут 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря.