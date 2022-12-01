«Ла-Ла Ленд» с песнями группы «Секрет»: в Москве стартует мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

В Московском дворце молодежи громкая премьера — мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» — история о молодежной любви, сдобренная хитами 80-х от группы «Секрет».

Создатели постановки говорят, что это Mamma Mia! и «Ла-Ла Ленд», но только на отечественный лад. Компания, ранее выпустившая в Москве популярные «Шахматы» и другие мировые мюзиклы, придумала собственный оригинальный спектакль.

В его основе — захватывающая история молодых и пылких романтиков, живущих в Ленинграде 80-х годов. Смелая мода и дух свободы, неформалы и фарцовщики, любовь и предчувствие больших перемен на фоне белых ночей, разводных мостов, покатых крыш и живописных дворов.