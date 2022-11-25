Леонид Якубович играет в смелом иммерсивном спектакле о крепостном театре

Эдуард Бояков представляет в Новом театре иммерсивный спектакль по мотивам произведений Николая Лескова «Лубянский гример».
Необычная постановка развернется в усадьбе Салтыковых–Чертковых в Москве, на улице Мясницкой. Это место перенесет зрителей в атмосферу русского крепостного театра начала XIX столетия.
«В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них — легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его прекрасной возлюбленной — крепостной актрисы, другой — история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал», — говорится на сайте Нового театра.
Каждая постановка включает в себя четыре группы по 50 человек, которые пройдут по анфиладам и залам полного тайн и призраков дома Черткова. У каждой группы будет свой путь, а соответственно и свой взгляд на сюжетную линию спектакля. Таким образом, многим гостям непременно захочется пройти этот квест еще раз, чтобы сложить сюжетный пазл по-новому.
В спектакле 16+ заняты Леонид Якубович, Эдуард Флеров, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Валентин Клементьев, Евдокия Германова и вся труппа Нового театра.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Девушки проекта заслуживают отдельного упоминания. Художник спектакля Алиса Меликова собрала для них богатую костюмерную: роскошные корсеты, подъюбники с кольцами, соблазнительные чулки на поясах, туфли на высоких каблуках, напудренные парики и многое другое.
Показы запланированы на 26, 27, 29 и 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 и 30 декабря.