Леонид Якубович играет в смелом иммерсивном спектакле о крепостном театре

Эдуард Бояков представляет в Новом театре иммерсивный спектакль по мотивам произведений Николая Лескова «Лубянский гример».

Необычная постановка развернется в усадьбе Салтыковых–Чертковых в Москве, на улице Мясницкой. Это место перенесет зрителей в атмосферу русского крепостного театра начала XIX столетия.

«В уникальных интерьерах старинного дворянского особняка одновременно разворачиваются два захватывающих сюжета. Один из них — легенда о любви, верности, страданиях и подвиге талантливого художника и его прекрасной возлюбленной — крепостной актрисы, другой — история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица тех, кто его создавал», — говорится на сайте Нового театра.

Каждая постановка включает в себя четыре группы по 50 человек, которые пройдут по анфиладам и залам полного тайн и призраков дома Черткова. У каждой группы будет свой путь, а соответственно и свой взгляд на сюжетную линию спектакля. Таким образом, многим гостям непременно захочется пройти этот квест еще раз, чтобы сложить сюжетный пазл по-новому.