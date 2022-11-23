«Женская сила, которая вопреки»: Марина Брусникина поставила спектакль о женщинах в вечной мерзлоте

В декабре на Малой сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля Марины Брусникиной «Полярная болезнь».

Это история о трех женщинах разного возраста, которые в середине «девяностых» приезжают на крайний север. чтобы кочевать по вечной мерзлоте. У каждой из них своя причина оставить теплый дом и отправиться в путешествие за Полярной звездой в окружении духов севера.

«Это история о женской силе, которая вопреки, о свете и надежде, несмотря ни на что», - говорит режиссер Брусникина.

В постановке задействованы актрисы Дарья Юрская, Янина Колесниченко, Ольга Литвинова, Юлия Чебакова, Алена Хованская и другие.