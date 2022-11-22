Что такое мюзикл и как создать либретто: «Музыкальное сердце театра» проведет ряд мастер-классов онлайн

С 18 до 28 ноября в Екатеринбурге проходит национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». В этом году он имеет особую подростково-просветительскую направленность.

Так в день открытия фестиваля состоялся мастер-класс для детей и подростков худрука московского Детского музыкального театра юного актера Александра Федорова «Применение основных методов системы Станиславского в работе с начинающими актерами».

«Детям нужно слушать что-то живое, и работать в театре — это возможность слушать друг друга, взаимодействовать. Они дружат и общаются и дальше, когда вышли из детского театра, они получили живой заряд энергетики и культуры. Обеспечить детские театры вниманием и финансами — это должно быть государственной задачей», — говорит Федоров.

«Дети, играющие в театре, не обязательно в будущем станут артистами. Это в первую очередь воспитание личности, лучшего зрителя, который слышит, чувствует», — добавляет Светлана Горшкова, руководитель собственной театральной студии в Москве.

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