Что такое мюзикл и как создать либретто: «Музыкальное сердце театра» проведет ряд мастер-классов онлайн

С 18 до 28 ноября в Екатеринбурге проходит национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». В этом году он имеет особую подростково-просветительскую направленность.
Так в день открытия фестиваля состоялся мастер-класс для детей и подростков худрука московского Детского музыкального театра юного актера Александра Федорова «Применение основных методов системы Станиславского в работе с начинающими актерами».
«Детям нужно слушать что-то живое, и работать в театре — это возможность слушать друг друга, взаимодействовать. Они дружат и общаются и дальше, когда вышли из детского театра, они получили живой заряд энергетики и культуры. Обеспечить детские театры вниманием и финансами — это должно быть государственной задачей», — говорит Федоров.
«Дети, играющие в театре, не обязательно в будущем станут артистами. Это в первую очередь воспитание личности, лучшего зрителя, который слышит, чувствует», — добавляет Светлана Горшкова, руководитель собственной театральной студии в Москве.
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Просветительские мастер-классы активно проходят не столько в театрах Екатеринбурга, но и онлайн. Так в социальной сети «ВКонтакте» в ближайшие дни можно будет посмотреть несколько интересных трансляций (время указано московское):
- 23 ноября, 11:00–12:30 — мастер-класс хореографа, педагога сценического движения на кафедре эстрадно-джазового вокала в Академии музыки имени Маймонида Натальи Тереховой «Роль движения в драматургии музыкального спектакля»;
- 24 ноября, 11:00–12.30 — мастер-класс композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Кима Брейтбурга, а также преподавателя вокала, доцента Российской академии музыки имени Гнесиных Валерии Брейтбург «Мюзикл: искусство и коммерция»;
- 25 ноября, 11:00–12:30 — мастер-класс театрального режиссера и продюсера Виктора Крамера «Режиссура, как искусство создания новых миров»;
- 26 ноября, 12:00–13:30 — мастер-класс поэта, драматурга, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии «Музыкальное сердце театра» Михаила Бартенева «О проблемах создания либретто музыкального спектакля»;
- 28 ноября, 10:00–14:00 — презентация эскизов произведений авторско-постановочных команд для директоров, продюсеров и худруков российских театров, будут представлены десять работ, созданных в рамках лаборатории «Музыкальное сердце театра – 2022»;
- 28 ноября 18:00–20:00 — церемония награждения победителей премии «Музыкальное сердце театра – 2022».