Желание обладать вместо любви: в Театре сатиры поставили «Невольниц» Островского

«Невольницы»

Спектакль «Невольницы». Фото: satire.ru

Зрителей ждут чувства на грани безумия, обманы и интриги, противостояние мужского и женского, желание обладать и манипулировать.

В московском Театре сатиры прошла премьера спектакля по Островскому «Невольницы». Это история о молодой женщине, страдающей в «золотой клетке» в браке со стареющим супругом. При этом молодой мужчина, что люб ее сердцу, находится совсем рядом – в подчинении у мужа.

«Режиссер тонко и иронично высмеивает абсурдные штампы взаимоотношений между людьми, выворачивая наизнанку самые важные и глубокие человеческие чувства, которые герои подменяют чем-то иным: любовь и благосклонность оказываются капризами и желанием обладать, спекуляция преданностью выдается за служение во благо, а забота является не более чем формой контроля», - говорится на сайте театра.

«Каждая минута спектакля держит в динамическом напряжении, накаляя градус сатиры, которая в финале взрывается целым фейерверком неожиданных поворотов».

Спектакль поставил режиссер Михаил Мокеев. В постановке задействованы Андрей Анкудинов, Любовь Козий​, Игорь Лагутин, Инна Лясковец и другие актеры.

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Ближайшие показы запланированы на 26 ноября, 11 и 25 декабря, 2 и 14 января.

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