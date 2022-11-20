Желание обладать вместо любви: в Театре сатиры поставили «Невольниц» Островского

В московском Театре сатиры прошла премьера спектакля по Островскому «Невольницы». Это история о молодой женщине, страдающей в «золотой клетке» в браке со стареющим супругом. При этом молодой мужчина, что люб ее сердцу, находится совсем рядом – в подчинении у мужа.
«Режиссер тонко и иронично высмеивает абсурдные штампы взаимоотношений между людьми, выворачивая наизнанку самые важные и глубокие человеческие чувства, которые герои подменяют чем-то иным: любовь и благосклонность оказываются капризами и желанием обладать, спекуляция преданностью выдается за служение во благо, а забота является не более чем формой контроля», - говорится на сайте театра.
«Каждая минута спектакля держит в динамическом напряжении, накаляя градус сатиры, которая в финале взрывается целым фейерверком неожиданных поворотов».
Спектакль поставил режиссер Михаил Мокеев. В постановке задействованы Андрей Анкудинов, Любовь Козий, Игорь Лагутин, Инна Лясковец и другие актеры.
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Ближайшие показы запланированы на 26 ноября, 11 и 25 декабря, 2 и 14 января.