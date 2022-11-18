Миронов будет стрелять: в Театре наций поставили бродвейский хит «Кто боится Вирджинии Вулф?»

Вечером 18 ноября в Театре наций сыграют премьеру — спектакль 18+ «Кто боится Вирджинии Вулф?» по пьесе трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби.

Мастер абсурдистской драматургии создал эту психологическую историю, которая стала хитом Бродвея в 60-е годы и до сих пор является одной из самых популярных пьес. Фильм по ней с Ричардом Бертоном и Элизабет Тейлор в главных ролях получил пять премий «Оскар».

По сюжету почтенная профессорская чета принимает в своем доме молодую пару, и гости внезапно становятся участниками серии отвратительных семейных сцен. Пьяные разговоры выводят каждого из персонажей к его личным экзистенциальным переживаниям. В эту ночь случится море виски, супружеская измена, выстрел и разоблачение пугающей тайны.

«Герои пьесы пытаются возбудить себя на жизнь, реанимировать свои отношения и не дать своим чувствам атрофироваться, — говорит режиссер постановки Данил Чащин. — Но где у этого процесса граница дозволенного? Ведь если вовремя не остановиться, то это может привести к фатальным последствиям».

Возрастную пару играют народный артист России Евгений Миронов и заслуженная артистка России Агриппина Стеклова. Молодых героев исполняют Александр Новин и Мария Смольникова.

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Следующие показы намечены на 19 ноября, 13 и 15 декабря.