В Театре Моссовета поставили «Бесприданницу» с Еленой Валюшкиной

В Театре Моссовета новая премьера по Островскому — спектакль «БЕСприданница». Роль старшей Огудаловой досталась актрисе Елене Валюшкиной. Также в разных составах играют Юлия Хлынина, Виталий Кищенко, Олег Кузнецов, Дмитрий Щербина и другие.

Режиссер Евгений Марчелли использовал в постановке минимум декораций и сценографии, чтобы обнажить актерскую игру и текст Островского. И, как это часто часто бывает, классика оказалась весьма актуальна для современного зрителя.