В Театре Моссовета поставили «Бесприданницу» с Еленой Валюшкиной

В Театре Моссовета новая премьера по Островскому — спектакль «БЕСприданница». Роль старшей Огудаловой досталась актрисе Елене Валюшкиной. Также в разных составах играют Юлия Хлынина, Виталий Кищенко, Олег Кузнецов, Дмитрий Щербина и другие.
Режиссер Евгений Марчелли использовал в постановке минимум декораций и сценографии, чтобы обнажить актерскую игру и текст Островского. И, как это часто часто бывает, классика оказалась весьма актуальна для современного зрителя.
«Страстная и цельная по натуре Лариса столкнулась с жестоким, холодным и расчетливым миром мужчин, воспринимающим женщину как приятную игрушку для развлечений. Единственный, кто смотрит на нее по-другому, — жених Ларисы, презираемый ею Карандышев, в котором она проглядела человека», — говорится в анонсе на сайте театра.
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Отмечено, что спектакль рассказывает о губительной силе обманутой любви, духовной слепоте, бесчувственном равнодушии, отсутствии эмпатии, цинизме, которыми заражен, в том числе, и современный человек.
Ближайшие показы намечены на 19 ноября, 10, 24 и 30 декабря, 8 января.