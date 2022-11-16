Александра Бортич покажет шекспировскую любовь в Театре на Бронной

27 ноября в Театре на Бронной состоится премьера шекспировского спектакля «Комедия двенадцатой ночи». Актеры попытаются рассказать зрителям о том, откуда берется непостижимое чувство, связывающее людей и наделяющее их тайным знанием.

«Как устроена любовь? Из чего она состоит? Это мы и исследуем в спектакле «Комедия двенадцатой ночи», — говорит режиссер постановки Олег Долин. — Кажется, в наше время, когда мы так измучены и разобщены, есть только один шанс спастись: влюбиться».

В спектакле 12+ задействованы Александра Бортич, Сергей Епишев, Анна Патокина, Диана Огай, Андро Симонишвили, Владимира Петрик и другие актеры театра.

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Первые показы замечены на 27 и 28 ноября, 2, 7 и 28 декабря.