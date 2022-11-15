Бабкина, Железняк, Добронравов и другие покажут музыкальную комедию о советском кино

В театре «Русская песня» Надежды Бабкиной премьера — музыкальная комедия «Очень веселые ребята».
По сюжету в советский санаторий «Дружба народов» заезжают киношники, чтобы снять будущий культовый фильм. Но из-за непредвиденных обстоятельств съемочной группе приходится переделать финальные сцены без главных актеров. В этом им помогут все обитатели здравницы.
Зрителям обещают лихо закрученную интригу, юмор, песни и пляски. В спектакле тесно переплетены советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского с народными песнями и частушками.
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В ролях: Надежда Бабкина, Олеся Железняк / Валентина Рубцова, Виктор Добронравов / Иван Замотаев, Николай Добрынин / Алексей Ягудин и артисты театра «Русская песня». Режиссер и автор пьесы — Нина Чусова.
Даты показов — 25 и 26 ноября, 2, 26 и 27 декабря.