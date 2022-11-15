Бабкина, Железняк, Добронравов и другие покажут музыкальную комедию о советском кино

В театре «Русская песня» Надежды Бабкиной премьера — музыкальная комедия «Очень веселые ребята».

По сюжету в советский санаторий «Дружба народов» заезжают киношники, чтобы снять будущий культовый фильм. Но из-за непредвиденных обстоятельств съемочной группе приходится переделать финальные сцены без главных актеров. В этом им помогут все обитатели здравницы.

Зрителям обещают лихо закрученную интригу, юмор, песни и пляски. В спектакле тесно переплетены советские музыкальные шлягеры Исаака Дунаевского с народными песнями и частушками.