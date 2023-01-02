Меньшиков против тезки, суды с Захаровой и миграция режиссеров: самые громкие театральные скандалы 2022 года

Уходящий 2022 год не обошелся без театральных скандалов. Они были редки, но метки. Вспоминаем самые яркие из них.
Два Олега против друг друга
Итак, 4 и 5 февраля в театре Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, должна была состояться премьера спектакля «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру с участием Олега Меньшикова, Александра Петрова, Антона Лапенко, Саши Бортич и Стаси Милославской. Режиссером этой постановки являлся Олег Долин. Но буквально за десять дней до премьеры его отстранили от работы над спектаклем.
И тогда Олег Долин обратился с открытым письмом к своему тезке Олегу Меньшикову, в котором он рассказал, что придумал спектакль и отрепетировал его. Режиссер уточнил, что написал сценическую композицию, музыкальную партитуру, провел актерский кастинг. Однако в последний момент был лишен возможности распоряжаться судьбой постановки.
Как рассказал режиссер, в течении работы над спектаклем возникали разные вопросы по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии. Но он воспринимал это как обычный рабочий процесс. Однако потом что-то пошло не так.
«Я отдаю себе отчет в том, что наши художественные вкусы могут не совпадать, но с моими работами вы были знакомы, - обратился к Олегу Меньшикову Олег Долин. - А значит понимали стилистику, в которой будет создаваться спектакль.
Более того, вы участвовали в нем как исполнитель главной роли и с первых репетиций понимали, какой спектакль рождается. Так если все в моем спектакле претило вам, для чего вы дали довести его до практически абсолютной готовности? Почему не закрыли сразу? Почему не вышли из него как актер?
Но больше всего, по словам Олега Долина, его возмутило то, что ему не заплатили денег.
«На мой вопрос, когда можно выставлять уже счет на аванс, получил ответ: «А вот после премьеры все и получите». Неожиданная бухгалтерия. Как и предложение подписать «расторжение договора», чтобы заключить новый, - недоумевал в письме Олег Долин.
- Новый, как все понимают, мне никто не принес. Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего. На этот аспект смотрю с интересом, даже с иронией. Как в старом в анекдоте: «А мог бы и бритвой по глазам».
Олег Меньшиков. Фото: Global Look Press
Письмо Олега Долина не осталось без ответа его знаменитого тезки. Он был опубликован на YouTube.
Он отметил, что договор с режиссером был расторгнут по обоюдному согласию. Также, как уверяет Олег Меньшиков, Долин отказался от компромиссного решения материального вопроса и вопроса, касающегося авторских прав.
«Какому художественному руководителю придет в голову за два месяца отменить спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков? Прекрасно понимая, что театр терпит убытки где-то примерно в 32 миллиона рублей, — недоумевал в Интернете Олег Меньшиков. — А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю».
Также Олег Меньшиков отметил, что если бы захотел что-то украсть, то украл бы что-нибудь поталантливее. Кроме того, по его мнению, любой художник имеет право на провал, но любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое, профессиональное достоинство.
«У тебя, как выяснилось, нет ни того, ни другого… Для меня ты нерукопожатен», — сказал, как отрезал, Олег Меньшиков.
Кончилось все тем, что все участники спектакля приняли решение прекратить репетиции и отменить премьеру. Но в итоге «Двенадцатая ночь» была пристроена в театр на Малой Бронной, которым руководит Константин Богомолов.
Суды с участием Александры Захаровой в «Ленкоме»
Практически на протяжении всего года в Москве идут суды по иску Александры Захаровой к театру «Ленком». Актриса пытается получить права на постановки своего отца, но пока безрезультатно. За годы своего руководства театром Марк Захаров поставил десятки спектаклей, но речь идет о четырех из них: «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва».
Александра Марковна старается доказать, что авторские права на эти постановки принадлежат именно ей, а не театру и продюсеру Валерию Янкловичу, финансировавшему спектакли. И по мнению актрисы, она и вправе решать их судьбу.
Как рассказывал нашему изданию в конце сентября генеральный директор театра Марк Варшавер, Александра Захарова уже проиграла три суда, однако не собирается успокаиваться. По его словам, она не хочет принимать тот факт, что ее отец продал авторские права на свои постановки одной продюсерской компании. Также актрису беспокоит и ее актерское будущее.
Практически во все спектакли введены вторые составы артистов. Для Александры Захаровой тоже не сделано никаких исключений, она играет в компании других актеров. На сегодняшний день в репертуаре Александры Марковны два спектакля.
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press
Актрису поддерживает и Людмила Поргина, которая также не раз вступала в конфронтацию с Марком Варшавером, жалуясь на то, что в театре ей не дают полноценно развиваться. Директор «Ленкома» же настаивает на том, что она занята в массовке восьми спектаклей и получает достойную зарплату. Но тем не менее, именно вдова Николая Караченцова сопровождает Александру Захарову в судах.
Однако большая часть артистов все-таки осуждает дочь Марка Захарова и в этом конфликте поддерживает его тезку.
«Марк Борисович уверенно занимает свой пост и добивается того, чтобы в нашем театре все было на 100–150 процентов, —сказал в одном из своих интервью Александр Збруев. — Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь, и творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя».
По словам Александра Збруева, театр уверенно идет вперед, и важно, чтобы никто не дал коллективу свернуть с намеченного пути.
Большой скандал в Большом
В октябре скандал возник в Большом театре. Представителям СМИ стало известно, что от участия в спектаклях на целый месяц отстранили нескольких ведущих артистов балета. Причем коллектив Большого понес финансовые потери, поскольку зрители, которые покупали билеты именно на любимых артистов, стали массово сдавать их. В чем же состояла суть конфликта?
В выходной день Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова и Екатерина Шипулина и еще несколько ведущих артистов улетели в Ташкент, где приняли участие в гала-концерте, состоящем из номеров известных балетов.
Но при этом они ничего не сказали о своем выступлении в Узбекистане худруку балетной труппы Махару Вазиеву. Впрочем, одна артистка все же отпросилась, но не уточнила, для какой цели.
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Большой театр. Фото: Global Look Press
Вскоре руководство известного коллектива узнало, что артисты выступали под афишей Большого театра. Кто давал разрешение на использование бренда?..» - поинтересовалось руководство Большого. По их мнению, артисты не имели на это право.
В итоге было принято решение отстранить ташкентских гастролеров от их ролей в течении месяца и заменить их вторыми составами. Казалось бы, рядовая ситуация. Но есть одно «но». У театралов бывают свои любимцы.
И увидев, что имен их фаворитов нет в программке, зрители, конечно, возмутились, поскольку некоторые из них покупают билеты задолго до спектакля и на конкретных людей. Публика начала обращаться с жалобами к руководству театра и писать о своих недовольствах в Интернете.
Пресс-служба Большого театра не давало никаких комментариев в прессе. А через месяц зрители смогли снова увидеть своих любимцев на сцене.
Режиссеры-мигранты. Кто уехал из России
На протяжении всего года СМИ много говорило об артистах-мигрантах. Россию покинуло и несколько известных театральных режиссеров.
Один из них – художественный руководитель театра Вахтангова Римас Туминас, литовец по происхождению. Также он занимал пост худрука Малого театра в Вильнюсе, но после начала специальной военной операции на Украине был уволен оттуда.
По словам спецпредставителя президента России по международным культурным отношениям Михаила Швыдкого, театральный деятель уехал из России и вернулся в Литву не по своей воле. «Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье», — пояснил Михаил Швыдкой.
Страну покинул и режиссер Дмитрий Крымов. Так получилось, что мастер сцены прилетел в США 25 февраля для работы над спектаклем «Вишневый сад», премьера которого состоялась 12 апреля в Wilma Theater.
У Дмитрия Крымова не было планов оставаться в Америке. Его ждали множество дел в России, даже был куплен обратный билет на 17 апреля, но по политическим мотивам режиссер принял решение задержаться в США. Также он решил не перевозить и свои вещи.
«Я хочу, чтобы это там ждало меня. Я приеду, когда [всё это] кончится...Я не представляю себе. Ну привезу я фотографию мамы и папы, ну повешу над кроватью. Ну, блин, ну что ж это такое? Что я, иммигрант что ли? Нет. Там это всё должно быть. Там вся моя жизнь. Пускай меня ждет», - сказал режиссер.
Александр Молочников. Фото: Global Look Press
Также в США обосновался и решил начать все с «нуля» режиссер Александр Молочников. Он признался, что страшнее всего только первые две недели, а потом все входит в привычное русло. И несмотря на трудности, 30-летний режиссер старается мыслить позитивно.
В конце марта из России уехал и режиссер Кирилл Серебренников. О приезде Серебренникова в Париж сообщил отборщик Каннского кинофестиваля, специалист по европейскому и российскому кино Жоэль Шапрон.
«29 марта Кирилл Серебренников на площади Бастилии! – написал Жоэль Шапрон в соцсетях. - На его футболке: «Выключаю телевизор!» В его голове: «Я снова включаю культуру!»