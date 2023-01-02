Меньшиков против тезки, суды с Захаровой и миграция режиссеров: самые громкие театральные скандалы 2022 года

Уходящий 2022 год не обошелся без театральных скандалов. Они были редки, но метки. Вспоминаем самые яркие из них.

Два Олега против друг друга

Итак, 4 и 5 февраля в театре Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, должна была состояться премьера спектакля «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру с участием Олега Меньшикова, Александра Петрова, Антона Лапенко, Саши Бортич и Стаси Милославской. Режиссером этой постановки являлся Олег Долин. Но буквально за десять дней до премьеры его отстранили от работы над спектаклем.

И тогда Олег Долин обратился с открытым письмом к своему тезке Олегу Меньшикову, в котором он рассказал, что придумал спектакль и отрепетировал его. Режиссер уточнил, что написал сценическую композицию, музыкальную партитуру, провел актерский кастинг. Однако в последний момент был лишен возможности распоряжаться судьбой постановки.

Как рассказал режиссер, в течении работы над спектаклем возникали разные вопросы по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии. Но он воспринимал это как обычный рабочий процесс. Однако потом что-то пошло не так.

«Я отдаю себе отчет в том, что наши художественные вкусы могут не совпадать, но с моими работами вы были знакомы, - обратился к Олегу Меньшикову Олег Долин. - А значит понимали стилистику, в которой будет создаваться спектакль.

Более того, вы участвовали в нем как исполнитель главной роли и с первых репетиций понимали, какой спектакль рождается. Так если все в моем спектакле претило вам, для чего вы дали довести его до практически абсолютной готовности? Почему не закрыли сразу? Почему не вышли из него как актер?

Но больше всего, по словам Олега Долина, его возмутило то, что ему не заплатили денег.

«На мой вопрос, когда можно выставлять уже счет на аванс, получил ответ: «А вот после премьеры все и получите». Неожиданная бухгалтерия. Как и предложение подписать «расторжение договора», чтобы заключить новый, - недоумевал в письме Олег Долин.

- Новый, как все понимают, мне никто не принес. Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего. На этот аспект смотрю с интересом, даже с иронией. Как в старом в анекдоте: «А мог бы и бритвой по глазам».