Хоррор-спектакль и концерт Максима Дунаевского: чем порадует фестиваль «Музыкальное сердце театра – 2022»

С 18 по 28 ноября в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением народного артиста России Максима Дунаевского.
На театральных площадках столицы Урала покажут лучшие музыкальные спектакли со всей страны. Также будут организованы творческая лаборатория, мастер-классы и круглые столы для обсуждения перспектив развития музыкального театра в России.
Завершится фестиваль 28 ноября торжественной церемонией награждения победителей в 18 конкурсных номинациях. Призы получат создатели лучших пьесы, текста песни, музыки, оркестровки, сценографии и костюмов, а также лучшие исполнители и постановщики.
Зрители Екатеринбурга увидят следующие спектакли:
- «Семейка Аддамс» (Тюмень),
- «Летучий корабль» (Орел),
- «РОК» (Кемерово),
- «Дорогой мистер Смит» (Санкт-Петербург),
- «Война глазами детей» (Москва) и другие.
В этом году на суд жюри будут представлены в том числе сказка-мюзикл, краш-мюзикл и даже хоррор. А 27 ноября зрителей ждут на гала-концерте Максима Дунаевского, где маэстро представит свою новую программу.
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Билеты на спектакли в Екатеринбурге можно приобрести на сайте фестиваля.
Видеотрансляция церемонии награждения пройдет во «ВКонтакте».