Анастасия Макеева и Александр Яцко сыграли Пенелопу и Одиссея в новом спектакле

5 ноября в Театре Моссовета состоялась премьера спектакля «Сны Пенелопы» по древнегреческой истории о путешествии Одиссея. Главных героев сыграли Анастасия Макеева и Александр Яцко.

По сюжету, жена Одиссея Пенелопа ждет возвращения своего мужа в Итаку после войны и видит три сна о том, как это может произойти. В первом герой является своей супруге в облике сурового воина, чье сердце навеки превратилось в камень, во втором – жалким оборванным нищим, потерявшим человеческое достоинство. В третьем сне Одиссей великодушен и добр, им с Пенелопой удается сохранить любовь, несмотря на 20-летнее расставание.

Но и этот сон-мечта оказывается трагедией.

«С войны нельзя вернуться, Пенелопа», — говорит в конце Одиссей и снова уходит.

И вот героиня пытается понять, какой из трех снов является вещим.