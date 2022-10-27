Сергей Женовач поставил взрослую версию «Ревизора» в СТИ

28 октября в московской «Студии театрального искусства» состоится премьера спектакля «Лабардан-с». Это взрослая версия (18+) гоголевского «Ревизора» в постановке Сергея Женовача.

Вместе с художником Александром Боровским режиссер придумал «сценически и театрально непростое пространство», работа с которым отличается от привычных постановочных задач. Как именно они преподнесут «Ревизора», держится в тайне до премьеры.

Известно, что в спектакле прозвучит музыка Верди, Бизе, Оффенбаха, Россини, Генделя. В проекте заняты более 20 артистов разных поколений.

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Показы «Лабардан-с» намечены на 28, 29 и 30 октября, 2, 3, 4, 18 и 19 ноября.