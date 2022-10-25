Большой театр Белоруссии приехал на гастроли к своему тезке в Москву

Большой театр оперы и балета Белоруссии приехал на гастроли к своему тезке — Большому театру России. Впервые после восьмилетнего перерыва. Артисты из братского Минска привезли в Москву две знаковые постановки.

25 и 26 октября на Исторической сцене Большого будет показана опера «Дикая охота короля Стаха» Владимира Солтана. Это захватывающая история, где есть место мистике, народным преданиям, коварству дворцовых интриг, романтической любви, резким поворотам сюжета и неожиданной детективной развязке.

А 28 и 29 октября зрители увидят балет «Щелкунчик» Петра Чайковского от знаменитого хореографа Валентина Елизарьева.

Оба спектакля родом из 80-х годов, но недавно пережили грандиозное возрождение в белорусском театре.

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