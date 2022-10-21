Черная комедия: в Москве стартуют показы мюзикла «Человек, который смеется»

21 октября во Дворце на Яузе (Москва) состоится премьера мюзикла «Человек, который смеется». Это постановка в жанре черной комедии по мотивам одноименного романа Виктора Гюго.

Зрителям обещают атмосферу старого Лондона, пышные платья, театр марионеток, острый сатирический юмор и яркие музыкальные хиты. В проекте принимают участие Галина Безрук, Андрей Школдыченко, Ярослав Баярунас, Вадим Дубровин и другие артисты мюзиклов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».