Черная комедия: в Москве стартуют показы мюзикла «Человек, который смеется»

21 октября во Дворце на Яузе (Москва) состоится премьера мюзикла «Человек, который смеется». Это постановка в жанре черной комедии по мотивам одноименного романа Виктора Гюго.
Зрителям обещают атмосферу старого Лондона, пышные платья, театр марионеток, острый сатирический юмор и яркие музыкальные хиты. В проекте принимают участие Галина Безрук, Андрей Школдыченко, Ярослав Баярунас, Вадим Дубровин и другие артисты мюзиклов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Сюжет романа крутится вокруг изуродованного в детстве юноши, которому изувер вырезали улыбку на лице от уха до уха. Он зарабатывает на жизнь, потешая публику своим уродством, пока не узнает, что приходится сыном аристократа, и не получает богатое наследство. Упиваясь богатством, герой теряет любовь слепой девушки – единственной, кто воспринимал его без страха или смеха.
Показы мюзикла запланированы на 22 и 23 октября, 18 и 19 ноября, 17 и 18 декабря.