«Чудовищный инфантилизм»: МХТ имени Чехова представит новый спектакль «Друг мой»

В ноябре МХТ имени Чехова представит зрителям новый спектакль под названием «Друг мой». Постановка по одноименной пьесе Константина Стешика была создана в июне 2022 года в рамках экспериментального проекта «Артхаб» и теперь вошла в репертуар театра.

«Пьеса «Друг мой» про обаяние инфантилизма. При чтении возникает интересный эффект. Вроде бы описываются похождения очень молодых людей. У каждого из нас бывали такие приключения в студенчестве: бессонные ночи с походами за сигаретами, неожиданными знакомствами, разговорами «за жизнь». Но в финале вдруг выясняется, что героям за пятьдесят. И это очень странно: полное отсутствие ответственностей, социальных связей… Ни семьи, ни детей, самый близкий человек — друг-собутыльник. Это какой-то чудовищный инфантилизм и страшное одиночество. При этом во всем сохраняется драйв молодости, ее обаяние», — говорит режиссер спектакля Петр Шерешевский.