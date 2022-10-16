Нонна Гришаева и Иван Ожогин сыграют в новом мюзикле «Обыкновенное чудо»

30 в петербургском Театре юных зрителей имени Брянцева состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо». Пьесу Евгения Шварца, знакомую зрителям по одноименному фильму Марка Захарова, поставил главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти. Постановка будет обращена и к поклонникам советской кино картины, и к молодежи.

Зрителям обещают яркую музыкальную окраску и оригинальное сценическое воплощение знаменитой пьесы.

«Мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, которое возможно между людьми. С другой стороны, мне конечно бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя. Если у нас получится усидеть на двух стульях, то, это и будет нашей победой», - говорит Франдетти.

На главные роли режиссер пригласил звезд российского театра, известных по всей стране, – Нонну Гришаеву и Ивана Ожогина.