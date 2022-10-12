В Большом театре грянут «Песни о мире и войне»

27 октября в Большом театре состоится концерт «Песни о мире и войне». На сцене прозвучит, главным образом, вокальная музыка композиторов первой половины XX века. Это Густав Малер, Рихард Штраус, Александр Цемлинский, Бела Барток, Модест Мусоргский, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев и другие.

«Отчетливо читаемой темой от начала до конца программы является война: в иронично-трагических фанфарах и барабанном бое маршей и в последнем взгляде безымянного солдата, вспоминающего родную деревню, во вселенском торжестве властвующей над миром и примиряющей всех смерти. Эти звуки резонируют в нашем сознании, ранят и одновременно дают ощущение человеческой сопричастности происходящему», — анонсировано на сайте театра.

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Вокальные партии исполнят солисты оперной труппы Большого: Константин Артемьев, Дарья Белоусова, Екатерина Воронцова, Александра Наношкина, Андрей Потатурин, Наталья Риттер, Василий Соколов, Анастасия Сорокина, Роман Хнкоян, Алина Черташ, Гузель Шарипова.

Объединяющую роль в этом ансамбле сыграет заслуженный артист России Александр Гиндин — известный пианист, уже не в первый раз выступающий в Большом театре в роли концертмейстера.