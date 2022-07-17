«Мы хулиганим»: Райкин превратил «Грозу» Островского в балаган

23-25 июля в «Сатириконе» состоятся премьерные показы новой «Грозы» по Островскому. В театре данную премьеру назвали «трагическим балаганом».

Режиссер Константин Райкин превратил хрестоматийную пьесу в смешение жанров, времен, языков и даже конфессий. В спектакле много музыки: от фольклорных русских и церковных песнопений до английских, французских текстов, джазовых и роковых композиций, западных шлягеров.

«Для нас это, конечно, трагическая история, которую мы играем всерьез и абсолютно. Мы хулиганим, стараясь только сохранить главное – суть этой пьесы. Мы говорим о потребности в свободе и убийственности несвободы для живой жизни. Потому что засилье в обществе мещанского канона: как положено, как прилично, как неприлично – это опошление, снижение духовной планки», - говорит знаменитый постановщик.

Придумывая этот спектакль, Райкин размышлял не только о личной драме главной героини, но и о глобальном унижении таланта, о художниках, борющихся против закостеневшего общепринятого шаблона.

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В постановке занято 30 артистов труппы «Сатирикона». Главную роль играет молодая актриса Мария Золотухина.

Следующие показы пройдут 2, 3, 10 и 11 сентября.