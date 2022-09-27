Любовь на фоне всеобщего хаоса: Театр на Таганке представит новый спектакль «Поцелуй. Конармия»

Создатели постановки хотят обойтись минимумом слов.
«Поцелуй. Конармия»

Постер спектакля «Поцелуй. Конармия». Фото: tagankateatr.ru

1 октября в Театре на Таганке запланирована премьера спектакля 18+ «Поцелуй. Конармия» по рассказу советского писателя Исаака Бабеля. Режиссер Денис Азаров выбрал именно это произведение из творчества литератора, чтобы сосредоточить внимание на теме любви, происходящей на фоне всеобщего хаоса.

Рассказы Бабеля, написанные в годы Гражданской войны, исследуют человека в момент его столкновения со страхом, отвечая на вопрос, как сохранить себя, когда вокруг рушится мир.

«В нашем спектакле почти не будет слов из избыточного текста Бабеля, с которым легко уйти в литературный театр: мы сочиняем спектакль-ощущение, где тонко-тонко плетутся кружева отношений между мужчиной и женщиной. Но это не будет пластический спектакль, слова будут возникать тогда, когда без них уже невозможно обойтись», — говорит постановщик.

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Задаваясь вопросами вечного толка, спектакль «Поцелуй. Конармия» рассказывает историю о любви, спасающей даже в самые трудные времена.

Его показы намечены на 1 и 30 октября, 9 и 25 ноября.

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