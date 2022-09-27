Любовь на фоне всеобщего хаоса: Театр на Таганке представит новый спектакль «Поцелуй. Конармия»

1 октября в Театре на Таганке запланирована премьера спектакля 18+ «Поцелуй. Конармия» по рассказу советского писателя Исаака Бабеля. Режиссер Денис Азаров выбрал именно это произведение из творчества литератора, чтобы сосредоточить внимание на теме любви, происходящей на фоне всеобщего хаоса.

Рассказы Бабеля, написанные в годы Гражданской войны, исследуют человека в момент его столкновения со страхом, отвечая на вопрос, как сохранить себя, когда вокруг рушится мир.