Любовь на фоне всеобщего хаоса: Театр на Таганке представит новый спектакль «Поцелуй. Конармия»

1 октября в Театре на Таганке запланирована премьера спектакля 18+ «Поцелуй. Конармия» по рассказу советского писателя Исаака Бабеля. Режиссер Денис Азаров выбрал именно это произведение из творчества литератора, чтобы сосредоточить внимание на теме любви, происходящей на фоне всеобщего хаоса.
Рассказы Бабеля, написанные в годы Гражданской войны, исследуют человека в момент его столкновения со страхом, отвечая на вопрос, как сохранить себя, когда вокруг рушится мир.
«В нашем спектакле почти не будет слов из избыточного текста Бабеля, с которым легко уйти в литературный театр: мы сочиняем спектакль-ощущение, где тонко-тонко плетутся кружева отношений между мужчиной и женщиной. Но это не будет пластический спектакль, слова будут возникать тогда, когда без них уже невозможно обойтись», — говорит постановщик.
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Задаваясь вопросами вечного толка, спектакль «Поцелуй. Конармия» рассказывает историю о любви, спасающей даже в самые трудные времена.
Его показы намечены на 1 и 30 октября, 9 и 25 ноября.