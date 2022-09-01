Леонид Якубович и Эдуард Бояков приглашают на бесплатный спектакль о фронтовиках

12 сентября на сцене Московского театра мюзикла состоится премьера фронтового спектакля-концерта «Бессмертный голос».

В его рамках Леонид Якубович, Полина Агуреева, Евдокия Германова, Валентин Клементьев и другие звезды прочитают стихи фронтовиков и современных поэтов. А также будут исполнены военные песни советских композиторов.

«Наш «Бессмертный голос» имеет две особенности. Во-первых, мы не только читаем стихи Иона Дегена, Ольги Берггольц, Александра Твардовского, Арсения Тарковского. Мы говорим еще о человеке — рассказываем зрителю о поэтах-фронтовиках, об их творческом и боевом пути. Потому что они писали не в кабинетах, а на передовой. Они были настоящими бойцами: служили в газетах, сидели в танках и окопах, получали ранения и ордена», — говорит режиссер проекта Эдуард Бояков.

«И когда зритель знакомится с авторами с такой человеческой, документальной, стороны, это очень изменяет его отношение к самим стихам. Появляется совершенно другой уровень доверия: стихи становятся живыми свидетельствами, документами эпохи».

«Во-вторых, мы в нашем спектакле решили соединить поэтов прошлого и поэтов современных, которые могут рассказать своим ровесникам о войне, о подвигах, о Донбассе, — Игоря Караулова и Влада Маленко. Чтобы в конечном итоге зритель увидел, насколько мощной может быть и современная русская военная поэзия».