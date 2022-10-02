Константин Богомолов с аншлагом представил «Новую оптимистическую» постановку

1 октября режиссер Константин Богомолов с аншлагом представил в МХТ имени Чехова свой новый спектакль под названием «Новая оптимистическая» - по собственному произведению.
В постановке заняты актеры Павел Ващилин, Игорь Верник, Ольга Воронина, Лера Горин, Илья Козырев, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Евгений Перевалов, Василиса Перелыгина, Александра Ребенок, Александр Семчев, Артём Соколов, Данил Стеклов, Кирилл Трубецкой и Мария Фомина.
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По сюжету, умирает худрук одного из театров, где в труппе состоят, в основном, одни мужчины (в том числе и нетрадиционной ориентации). И вот руководить этим актерским коллективом приходит сотрудница ФСБ, когда-то закончившая ГИТИС. Спектакль использует не только сцену, но и зрительный зал – некоторые артисты произносят свои реплики прямо со зрительских мест.
«Новую оптимистическую» повторно покажут 2, 11, 18 и 19 октября, а также 9, 10 и 25 ноября.