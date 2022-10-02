Константин Богомолов с аншлагом представил «Новую оптимистическую» постановку

По сюжету, умирает худрук одного из театров, где в труппе состоят, в основном, одни мужчины (в том числе и нетрадиционной ориентации). И вот руководить этим актерским коллективом приходит сотрудница ФСБ, когда-то закончившая ГИТИС. Спектакль использует не только сцену, но и зрительный зал – некоторые артисты произносят свои реплики прямо со зрительских мест.

«Новую оптимистическую» повторно покажут 2, 11, 18 и 19 октября, а также 9, 10 и 25 ноября.