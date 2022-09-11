Игорь Гордин отправится на смертную казнь в новом спектакле Театра Наций

24 сентября в Театре Наций состоится новая премьера «Саша, привет!» - спектакля 18+ по роману-антиутопии Дмитрия Данилова. Писатель сам адаптировал свое произведение под постановку режиссера Марата Гацалова.

Сюжет произведения разворачивается в недалеком будущем. Саша в нем – это пулемет, инструмент смертной казни. Каждый день под ним ходит преподаватель литературы, осужденный за связь с 20-летней девушкой, которая в новом обществе считается несовершеннолетней. Выстрелит Саша в спину или нет – этот вопрос каждый день мучает главного героя. Ведь он не знает, как запрограммировано орудие казни. И кем…

«В этой постановке мы исследуем архетипические, фундаментальные проблемы между людьми. Мы пытаемся рассмотреть данную социальную катастрофу как следствие межличностных процессов», – говорит режиссер Марат Гацалов.

Главные роли в спектакле играют Игорь Гордин и Наталия Вдовина.

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Премьерные показы намечены на Малой сцене Театра Наций на 24, 25, 26 и 27 сентября.