И пиастров звон: в РАМТе поставили более взрослую версию «Острова сокровищ»

В сентябре 2022 года на сцене Российского академического молодежного театра появится новый спектакль «Остров сокровищ» с возрастным рейтингом 12+.

В этом прочтении приключенческий роман для детей станет «романом взросления» для подростков. На смену грезам о захватывающей морской авантюре приходит суровая реальность. И главная схватка Джима Хокинса на этом пути - не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге.