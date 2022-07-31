И пиастров звон: в РАМТе поставили более взрослую версию «Острова сокровищ»

В сентябре 2022 года на сцене Российского академического молодежного театра появится новый спектакль «Остров сокровищ» с возрастным рейтингом 12+.
В этом прочтении приключенческий роман для детей станет «романом взросления» для подростков. На смену грезам о захватывающей морской авантюре приходит суровая реальность. И главная схватка Джима Хокинса на этом пути - не с пиратами за клад, а с собственными страхами, предательством и разочарованием в друге.
«Столетия экранизаций и постановок сделали из совсем недетской книги веселенькую погоню за кладом, из которой все запоминают одноногого пирата и цветастого попугая. Мы же решили не упрощать, не раскрашивать, чтобы вернуться к оригиналу. А там - суровый мужской боевик, где получение сокровищ в финале совсем не главное. Важен путь, который проходят герои. И как меняются на этом пути», - говорит режиссер постановки Александр Коручеков.
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Спектакль наполнен экшеном и роковыми балладами в исполнении пиратов. Зрителей ждут перестрелки и рукопашные бои.
Первые показы запланированы на 15, 16 и 24 сентября, а также 9 и 22 октября.