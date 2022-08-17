Гала-концерт к столетию российского джаза дадут в Большом театре

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Примечательно, что Большой тесно связан с историей российского джаза. Концерты джаз-оркестров проходили в нем с 1930-х годов. А началось все со съемок фильма «Веселые ребята», который заканчивается выступлением коллектива героев Леонида Утесова и Любови Орловой на исторической сцене театра.