Гала-концерт к столетию российского джаза дадут в Большом театре

1 октября на исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт, посвященный столетию российского джаза.
В нем примут участие Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и другие музыкальные коллективы. На сцену выйдут Лариса Долина, Олег Аккуратов, Давид Голощекин, Андрей Кондаков и другие выдающиеся артисты.
Билеты уже поступили в продажу.
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Примечательно, что Большой тесно связан с историей российского джаза. Концерты джаз-оркестров проходили в нем с 1930-х годов. А началось все со съемок фильма «Веселые ребята», который заканчивается выступлением коллектива героев Леонида Утесова и Любови Орловой на исторической сцене театра.