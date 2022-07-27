Евгений Цыганов завершил пушкинский спектакль Петра Фоменко

30 и 31 июля в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится премьера спектакля Евгения Цыганова «Комедия о трагедии».

Основой для постановки послужили репетиции драмы Пушкина «Борис Годунов», организованные Петром Фоменко незадолго до его смерти в 2012 году. Пока актеры и ученики мастера готовили пьесу, они часто отвлекались на рассуждения о ее авторе, истории и времени. И вот было решено возродить этот проект десятилетней давности и закончить прерванную работу Фоменко.

В спектакле заняты Карэн Бадалов, Игорь Войнаровский, Дмитрий Рудков, Василий Фирсов. Ольга Бодрова, Николай Орловский и другие актеры театра.