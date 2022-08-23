Две продавщицы познают тайны вселенной в новом спектакле «Дыры»

15 и 16 сентября на новой сцене «Школы драматического искусства» в Москве состоятся премьерные показы нового спектакля «Дыры», поставленного Мастерской Дмитрия Брусникина. Проект позиционируется как «философская комедия о трудовых буднях человека, ощутившего себя частью безграничной вселенной».

Это история о двух продавщицах на рынке, которые считают бесконечные, словно звезды, овощи и неожиданно осознают, как их простое на первый взгляд бытие связано с безграничным космосом. Спектакль из двух актрис поставлен по современной пьесе авторства Лидии Головановой. Режиссер — Алексей Мартынов.