«Будем обниматься»: Арзамасова привезла «Через постель» в Санкт-Петербург

Вечером 25 сентября актриса Лиза Арзамасова пригласила поклонников на свой авторский спектакль «ЧП» («Через постель»), который собирается дать 26-го числа в петербургском Театре комедии имени Акимова.

«Я вас очень-очень жду. Понимаю, что сейчас не совсем театральное настроение… Но тогда вам тем более ко мне. Будем обниматься. До встречи», - сказала 27-летняя Арзамасова в видео, опубликованном в Telegram.

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Напомним, перфоманс «ЧП» - это разговор по душам Лизы со зрителями. В каждом представлении участвует приглашенный звездный гость. Сама же актриса ведет беседу, сидя в постели в ночнушке, и представляет все происходящее как сон.