Большой театр представит сразу три балетных премьеры

С 7 по 10 июля Большой театр покажет на Новой сцене сразу три премьеры современной хореографии. Это будут одноактные балеты от разных молодых постановщиков, составляющие одну программу.

Все три спектакля будут представлены в каждый из четырех дней. На сцену выйдут ведущие артисты Большого.

«Танцемания». Композитор – Юрий Красавин, хореограф - Вячеслав Самодуров. Постановка посвящена не столько созерцанию красоты, сколько энергетической подпитке зрителей.

Made in Bolshoi («Сделано в Большом»). Композитор – Анатолий Королев, хореограф - Антон Пимонов. Попытка переосмыслить фирменный стиль главного театра страны.

«Времена года». Композитор - Александр Глазунов, хореограф - Артемий Беляков. Танцоры предстанут на сцене в образах Зимы, Весны, Лета и Осени.

На сайте театра отмечается, что данная программа готовилась еще к марту 2020 года, но была отложена из-за пандемии.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также