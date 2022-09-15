Богомолов решил убрать из спектакля «Идеальный муж» религиозные символы

В новом театральном сезоне режиссер Константин Богомолов решил изменить свой спектакль «Идеальный муж», который идет на сцене МХТ имени Чехова с 2013 года.

Известный постановщик сообщил своим поклонникам, что за прошедшие десять лет в мире многое поменялось, но все эти внешние изменения не коснутся спектакля, а вот пройденный путь самого режиссера вынудил его внести некоторые правки.

Так он решил убрать из постановки элементы, связанные с символами веры и искупления. По словам режиссера, они перестали совпадать с его мироощущением, пониманием ума, свободы и глубины.

«Меня никогда не волновали агрессивные выступления невежественных религиозных «активистов», писавших жалобы, заявления, пытавшихся сорвать спектакль. Эти люди не имеют отношения к подлинно верующим. И они давно уже стихли, разбившись о стену большого зрительского успеха «Идеального мужа». И теперь, когда спектакль продолжает жить, и ничто ему не угрожает, пришло время личного и, откровенно говоря, давно созревшего решения», — написал Богомолов в социальной сети. «Я сожалею, что эти мгновения могли принести боль и переживания подлинно верующим людям. Не крикливым и агрессивным активистам, а людям, для которых вера есть личный выбор и личный путь — интеллигентным, умным, сложным, часто любящим современный театр и современную культуру, но испытывавшим личную, не афишируемую, но оттого не менее сильную боль в моменты, когда на сцене крест становился предметом игры».

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Напомним, спектакль «Идеальный муж» в 2021 году из репертуара театра убрал худрук Сергей Женовач, но затем его сменил Константин Хабенский, и постановка снова вернулась на сцену.

Добавим, что в октябре спектакль покажут 5-го и 21-го числа.