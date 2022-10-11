Актуально для детей и взрослых: в РАМТе поставили спектакль «Вадик поет свою музыку»

10 октября в РАМТе состоялась премьера нового спектакля «Вадик поет свою музыку» — по пьесе молодого драматурга Полины Коротыч.

Создатели постановки охарактеризовали ее, как спектакль для тех, кто смотрит «Рика и Морти», читает мангу или хотя бы играет в «Манчкин». Однако ее сюжет адресован зрителям разных возрастов.

Главный герой — подросток, который сочиняет свой собственный мир. За этим веселым занятием ему придется научиться перестать сравнивать себя с другими, осознать мечту и довериться собственному сердцу. А в финале пареньку предстоит обнаружить за детской мечтой грустную истину: ты — не центр вселенной, даже если ты сам ее создал.

«Это спектакль о столкновении с реальностью. Драматург предлагает текст невероятной фантазийности. Через веселый детский мир просвечивает довольно жесткая действительность. Вопросы, которые возникают перед ребенком, думаю, стоит порой задавать и нам, так называемым взрослым», — говорит режиссер Евгений Закиров.

Следующие показы постановки запланированы на 17 октября, 6 и 19 ноября, 7 и 21 декабря.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».