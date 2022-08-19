Агата Муцениеце приглашает на взрослый спектакль с Ольгой Кабо и Аристархом Венесом

30 августа в московском концертном зале «Академический» состоится премьера спектакля 18+ «Закрой глаза», в котором играют Агата Муцениеце, Ольга Кабо и Аристарх Венес.

По сюжету молодой человек из обеспеченной семьи вырвался наконец из-под опеки своей властной матери и хочет вдохнуть жизнь полной грудью. Ему это с лихвой удается, когда он знакомится со своей взбалмошной соседкой — молодой актрисой, что мечтает покорить театральный Олимп.

«Мы с вами встретимся после такого длительного перерыва! Честно, я очень нервничаю, очень переживаю, поэтому, конечно, мне нужна ваша поддержка! Мне нужны ваши глаза в зале, я буду искать их со сцены! И стараться еще больше!» — пишет Муцениеце в социальных сетях.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

О других показах спектакля пока не сообщается, поэтому поклонникам Агаты стоит поспешить именно на премьеру.