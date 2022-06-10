Максим Дунаевский написал новый мюзикл для Театра оперетты

Это будет дань русской смекалке на фоне истории создания отечественного фарфора.

10 и 11 июня в Московском театре оперетты состоится премьера нового мюзикла «Каприз императрицы». Композитором произведения выступил народный артист России Максим Дунаевский.

По сюжету русский ученый Дмитрий Виноградов по приказу императрицы Елизаветы Петровны, пожелавшей создать собственное фарфоровое производство, принялся за создание первого русского сервиза. У авторов получилась комедия, в которой история появления русского фарфора сопровождается придворными интригами, трогательной любовной линией и добродушным юмором.

«Пьеса, несмотря на далекое историческое время действия, оказалась очень современна, и я рассчитываю, что наше детище понравится зрителю, и он будет выходить из театра, улыбаясь и непременно напевая полюбившуюся мелодию!» — говорит Дунаевский.

Кроме музыки зрители смогут насладиться изысканным костюмами придворных дам и господ, усеянными золотым шитьем, пышными париками и бальными танцами. И, конечно же, «собственным сервизом» императрицы Елизаветы, скрупулезно воссозданным специально для этого спектакля.

«Есть музыкальные спектакли, в которых пьеса и музыкальный материал существуют отдельно друг от друга. В нашем случае произошло абсолютное слияние драматургии, музыки и исторических событий невероятно красочной елизаветинской эпохи. Этот мюзикл — некая дань прекрасной традиции обращения к прошлому нашей страны», — отмечает режиссер постановки Татьяна Константинова.

В мюзикле «Каприз императрицы» заняты ведущие артисты Московского театра оперетты: народная артистка России Елена Зайцева, заслуженные артисты России Петр Борисенко и Виктор Богаченко, а также Ольга Белохвостова, Екатерина Кузнецова, Анна Новикова и другие.

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