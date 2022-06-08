«Быстро реагируют на новости»: спектакль «Текст» по книге Глуховского сняли с афиши

Творческое наследие Дмитрия Глуховского ощутило на себе тот факт, что самого писателя объявили в розыск.

8 июня автор популярных романов сообщил поклонникам, что спектакль по его книге «Текст» в Московском театре Ермоловой был оперативно отменен.

«Вчера еще играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы!» — написал Глуховский в Telegram.

Отметим, что на сайте театра есть страница упомянутого спектакля, а вот в афише грядущих дат постановок уже не значится.

Спектакль был поставлен в 2018 году с возрастным ограничением 18+ из-за наличия ненормативной лексики в диалогах персонажей. Главную героиню, как и в фильме, играла Кристина Асмус. Также в проекте были заняты Дарья Мельникова, Артем Ткаченко, Стася Милославская, Илья Маланин и другие актеры.

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