Три поколения, одна судьба: в «Современнике» поставили спектакль о женщинах «Житие FM»

10, 11 и 19 июня в театре «Современник» пройдут премьерные показы нового спектакля «Житие FM». Название немного сократили, потому что оригинальная пьеса называется «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето».

Это история о женщинах трех поколений, живущих в одной семье. Каждая из них принимает свои вызовы и борется с давящими обстоятельствами, но все одинаково хотят счастья и любви.

Старшая посвятила свою жизнь карьере, и теперь ее единственный друг — пес по кличке Федор Михайлович. Средняя отчаянно рвется в Москву, думая, что только там можно обрести место под солнцем. Младшая — типичный подросток, бунтующий против своих родителей. Каждая из героинь ищет спасение в своем мире, не пытаясь услышать других. А ведь у них на троих одна судьба.

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В спектакле заняты Алена Бабенко, Светлана Иванова, Клавдия Коршунова, Варвара Феофанова, Александр Вдовин и другие актеры «Современника». Режиссер — Галина Зальцман.

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