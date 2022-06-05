В Театре сатиры поставили другого Чехова

9, 10 и 23 июня в Театре сатиры состоятся премьерные показы чеховского спектакля «Дядя Жорж». Это будет спайка двух пьес – «Дяди Вани» и «Лешего», — при этом зрителям обещают не хрестоматийное прочтение, а совершенно другого Чехова.

«Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду», — говорит худрук театра Сергей Газаров, выпускающий новый спектакль.

Несмотря на то, что жанр постановки заявлен как комедия, режиссер отмечает, что в ней будет достаточно глубины и поводов для размышления.

В проекте задействованы Федор Лавров, Юрий Васильев, Ангелина Стречина и другие актеры.

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