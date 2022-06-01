В Малом театре готовят «Собачье сердце» с Василием Бочкаревым в роли профессора

Спектакль выйдет к концу 2022 года.

В конце мая в Малом театре начали работу над большим спектаклем по роману Булгакова «Собачье сердце».

Премьера постановки запланирована на декабрь 2022 года. Она будет приурочена к юбилею народного артиста России Василия Бочкарева, которому досталась роль профессора Преображенского.

Шарикова сыграет молодой актер Владимир Тяптушкин, доктора Борменталя — Игорь Петренко, Швондера — Михаил Мартьянов. Народный артист России Владимир Носик исполнит роль швейцара Федора.

«Я хочу, чтобы это был настоящий большой спектакль, чтобы очередь за билетами стояла к нам в кассы, а не в ЦУМ», — напутствовал команду нового спектакля худрук Малого театра Юрий Соломин.

Добавим, что Василий Бочкарев озвучил профессора Альбуса Дамблдора в нескольких фильмах о Гарри Поттере. Кроме того, он является «официальным голосом» шведского актера Стеллана Скарсгарда («Пираты Карибского моря», «Мамма Mia!», «Тор», «Дюна»).

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