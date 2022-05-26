Как на итальянской площади: Театр на Бронной вынесет спектакль на улицу

1 и 2 июня в Театре на Бронной покажут спектакль-сказку «Женщина-змея». Но на этот раз постановка пройдет в необычном формате. Ее проведут под открытым небом — во внутреннем дворе театра.

«Эта постановка по сказке Карло Гоцци создана в жанре дель арте — уличной комедии масок. В Средние века итальянские артисты давали такие представления на площадях. Мы переносим декорации во внутренний двор, чтобы поддержать жанр и полностью воссоздать атмосферу уличного театра. Эффект присутствия зрителей на итальянской площади подчеркнут живая музыка и традиционные маски и костюмы на героях», — сообщает труппа театра в Telegram.

Добавим, что этот семейный спектакль показывает зрителям, из чего складывался сам театр. Задействованные в нем актеры прошли специальные тренинги, чтобы освоить особые законы площадного жанра. Почти все они играют в масках, которые создавались по канонам итальянского театра. При этом каждый артист исполняет по несколько ролей, меняя маски прямо на авансцене. Таким образом, все закулисье театра становится видно зрителю.

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