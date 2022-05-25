Уехавшие из России: в Губернском театре поставили спектакль о творческой эмиграции

28 и 29 мая в Московском Губернском театре состоятся премьерные показы нового спектакля «Чужие берега».

Это поэтическая постановка, отсылающая зрителя к истории ХХ века, а конкретно к наследию русской эмиграции первой волны — поэтам, музыкантам, прозаикам, уехавшим во Францию. Это истории о русских без России. Без родины, которую они по-настоящему любили, без которой не мыслили себя.

Но режиссер Ольга Матвеева не ставила перед собой задачу воссоздать биографии конкретных личностей, хотя судьба каждого из поэтов русской эмиграции – настоящий остросюжетный роман. И человеческая драма. Ведь никто из покинувших Россию тогда не предполагал, что эмиграция станет их судьбой.

В спектакле сделан упор на творчество покинувших родину личностей. В нем прозвучат тексты 20 авторов, в том числе Саши Черного, Зинаиды Гиппиус, Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Ивана Бунина, Игоря Северянина, Алексея Толстого, Владислава Ходасевича, Александра Вертинского, Дмитрия Мережковского и других творцов.

Добавим, что следующие показы пройдут 9 и 24 июня.

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