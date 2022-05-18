«Сатирикон» вернул на сцену «Чайку» Юрия Бутусова

Пока что единственный повторный показ намечен на 1 июня.

Театр «Сатирикон» после большого перерыва вернет на сцену чеховский спектакль «Чайка» Юрия Бутусова. Его покажут 1 июня на основной сцене Театра Вахтангова.

Напомним, эта версия «Чайки» была поставлена еще в 2011 году и тогда получила «Золотую маску» за работу режиссера. В ней заняты Полина Райкина, Тимофей Трибунцев, Антон Кузнецов, Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Марьяна Спивак, сам Юрий Бутусов и другие известные актеры.

«Театр на высоком градусе и затаенном дыхании. Театр свободы и драйва. Театр тех самых «новых» форм. Театр как кардиограмма. Театр Чехова», — так описывается эта постановка на сайте «Сатирикона».

Добавим, что спектакль посвящен русской актрисе Валентине Караваевой, у которой была трагичная судьба.

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