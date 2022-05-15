В Театре Вахтангова поставили спектакль по пьесе оскароносного автора

27 мая в Театре имени Вахтангова состоится премьера спектакля по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера (получившего «Оскар» за фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом) под названием «Обратная сторона медали».

Режиссером постановки выступил молодой актер-вахтанговец Эльдар Трамов, ранее ассистировавший Римасу Туминасу в спектакле «Война и мир».

«Обратная сторона медали» — это пьеса о семейной паре, которая зашла в тупик в своих взаимоотношениях, жизни мужа и жены уже давно идут параллельно. У друга этой четы та же проблема, но он решил ее тем, что оставил свою супругу и начал встречаться с молодой девушкой. И вот он со своей новой возлюбленной приходит в гости к главным героям. Кажется, что это легкая комедия, но в ней очень важно услышать внутренние монологи персонажей.

«Зеллер – автор на грани гениальности, во всех его текстах – ребусы. Он берет самую, до мозга костей бытовую историю, и если ты читаешь эту пьесу поверхностно, не видишь всего того, что стоит за его текстом, не находишь ключа к этой истории, то возникает ощущение «бульварной» комедии», — говорит новоиспеченный режиссер Трамов.

В спектакле играет народный артист России Евгений Князев. Первые показы состоятся 27 и 28 мая, 13, 20 и 25 июня.

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