«Можно звонить в театр»: Арзамасова пригласила на свои новые спектакли «Через постель»

У артистки запланировано по одному перфомансу в мае и июне 2022 года.

13 мая актриса Лиза Арзамасова решила анонсировать свой очередной спектакль «Через постель», запланированный в «Булгаковском доме» на 25 мая, но узнала, что на это ее выступление уже раскуплены все билеты, кроме одного.

27-летняя артистка порадовалась такому вниманию зрителей и поспешила объявить, что будет еще одна постановка – 23 июня. Билеты на него уже поступили в продажу.

«Опять же, бывает так, что места еще есть, но не отображаются в продаже, так что можно звонить в театр и узнавать, смогут ли вас посадить на приставные стулья. Всякое бывает», — написала Лиза в Telegram.

Она назвала спектакль «Через постель» своим самым главным авторским высказыванием и отметила, что с нетерпение ждет встречи со зрителями.

Напомним, сама Арзамасова определяет жанр этой постановки не как моно-спектакль, а как разговор со зрителями. От последних зачастую зависит, какой получится очередная постановка.

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