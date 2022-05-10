Светлана Крючкова исследует «темные бездны блестящего супружества» в новом спектакле

20 мая в Большом драматическом театре имени Товстоногова состоится предпремьерный показ спектакля «Привидения» по одноименной пьесе Генрика Ибсена. Главную роль в постановке играет Светлана Крючкова.

Создатели спектакля задумали его как притчу о трагичности человеческого существования, историю о «темных безднах блестящего супружества». В центре сюжета находится вдова, желающая открыть детский приют в память о своем «идеальном муже». Однако при этом благодетельная женщина хранит страшную семейную тайну. И вот к ней из Парижа приезжает ее любимый сын. Молодой мужчина скрывает истинную причину своего возвращения в родительский дом, так же как и его мать прячет правду о своем муже.

«Пьеса «Привидения» – одна из вершин мировой драматургии. Используя реалистическую интригу, Ибсен ставит перед своими героями вопросы эпического масштаба, под стать античной трагедии. Рассматривая причинно-следственную связь прошлого с настоящим и будущим, драматург пытается добраться до фундамента человеческой судьбы. Для Ибсена прошлое, настоящее и будущее человека взаимообусловлены», — говорит режиссер постановки и автор перевода пьесы Роман Мархолиа.

Он добавил, что роль вдовы в «Привидениях» требует от актрисы уникального сценического и жизненного опыта, и Крючковой вполне под стать такая сценическая задача.

18 мая театр устроит студенческий показ. 20 и 21 мая пройдут предпремьерные спектакли, ну а собственно премьерные показы состоятся 8, 9 июня и 9 июля.

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